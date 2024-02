Pineto-Lucchese: 1-1 al 49' st Pari di Tiritiello!

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 10 febbraio 2024, 18:43

Il nuovo arrivo in casa rossonera disputa una gara in cui fa vedere i suoi colpi e sfiora il gol con una traversa, bene anche l'infaticabile Tumbarello e Visconti, sotto tono Rizzo Pinna e Magnaghi: le pagelle di Gazzetta

sabato, 10 febbraio 2024, 18:43

Il tecnico rossonero: "Tante palle gol fallite? E' un film già visto e non mi sento nemmeno di individuare responsabilità specifica, i numeri parlano chiaro, non concretizziamo. Per come è venuto il pareggio, lo dedichiamo a chi ci ha seguiti sino qui a prezzo di sacrifici"

venerdì, 9 febbraio 2024, 17:47

Archiviato il successo con la Spal, la Lucchese torna in trasferta, stavolta sul campo del Pineto per quello che è un vero e proprio scontro diretto. I rossoneri dovranno provare a dare continuità alla loro classifica e, se possibile, tornare a vincere in trasferta dove non raccolgono tre punti dallo...

venerdì, 9 febbraio 2024, 15:49

Il tecnico alla vigilia della partita in Abruzzo: Ci attende un mese importante e fitto di impegni. Nelle ultime partite i ragazzi li ho visti bene. Spesso ci è mancata la concretezza, che nel calcio è fondamentale.