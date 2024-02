Non farsi trarre in inganno

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 13 febbraio 2024, 17:14

Il tecnico rossonero alla vigila del match con la Torres: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno perso brillantezza ma non è una squadra in crisi di identità. Come all'andata ha raccolto forse qualche punto in più, ora ne ha raccolti di meno di quelli che...

lunedì, 12 febbraio 2024, 12:23

Ai nastri di partenza, l'obiettivo dei rossoblù era quello di lottare per la metà classifica, tenendosi lontani dalla lotta per non retrocedere. Dopo 25 partite, la Torres si trova al secondo posto a quota 50 punti. Bottino di tutto rispetto, nonostante la flessione delle ultime settimane

sabato, 10 febbraio 2024, 18:43

Il nuovo arrivo in casa rossonera disputa una gara in cui fa vedere i suoi colpi e sfiora il gol con una traversa, bene anche l'infaticabile Tumbarello e Visconti, sotto tono Rizzo Pinna e Magnaghi: le pagelle di Gazzetta

sabato, 10 febbraio 2024, 18:43

Il tecnico rossonero: "Tante palle gol fallite? E' un film già visto e non mi sento nemmeno di individuare responsabilità specifica, i numeri parlano chiaro, non concretizziamo. Per come è venuto il pareggio, lo dedichiamo a chi ci ha seguiti sino qui a prezzo di sacrifici"