Rossoneri tutti sottotono

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 14 febbraio 2024, 21:02

Il tecnico dei rossoneri commenta con grande delusione la sconfitta interna contro la Torres in cui i rossoneri non sono riusciti a reagire al doppio svantaggio ravvicinato nemmeno in superiorità numerica

martedì, 13 febbraio 2024, 18:13

Turno infrasettimanale per la Lucchese che al Porta Elisa riceva la visita della Torres, sino a qualche settimana unica antagonista del Cesena e che ha accusato qualche battuta a vuoto nelle ultime settimane, pur restando una avversaria particolarmente insidiosa: la probabile formazione

martedì, 13 febbraio 2024, 17:14

Il tecnico rossonero alla vigila del match con la Torres: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno perso brillantezza ma non è una squadra in crisi di identità. Come all'andata ha raccolto forse qualche punto in più, ora ne ha raccolti di meno di quelli che...

lunedì, 12 febbraio 2024, 12:23

Ai nastri di partenza, l'obiettivo dei rossoblù era quello di lottare per la metà classifica, tenendosi lontani dalla lotta per non retrocedere. Dopo 25 partite, la Torres si trova al secondo posto a quota 50 punti. Bottino di tutto rispetto, nonostante la flessione delle ultime settimane