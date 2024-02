Porta Elisa News



Sabbione giganteggia in difesa

domenica, 18 febbraio 2024, 23:22

Chiorra 5,5: Poco impegnato e incolpevole sul gol subito, ma particolarmente incerto su parate semplici e disimpegni.

Quirini 6,5: Inesauribile, presidia la sua zona con sicurezza nel lungo periodo in cui i rossoneri sono in vantaggio e si affidano al catenaccio, spinge con grinta e continuità quando la squadra va alla ricerca della vittoria.

Visconti 6,5: Ancora fra i migliori, si conferma a sorpresa a suo agio a tutta fascia, non soffre in copertura e accompagna sempre le giocate in avanti; cala alla distanza.

Gucher 6: Schierato di nuovo al centro della difesa, si fa vedere per qualche uscita elegante, ma imposta più spesso Tiritiello che lui; partecipa alla dormita difensiva del pareggio, ma è in buona compagnia, e complessivamente è fuori dal gioco.

Sabbione 7: Si addormenta anche lui sul gol dei padroni di casa, ma per il resto sovrasta gli avversari in copertura e si spinge anche avanti sfiorando il gol; soprattutto, a sorpresa, risulta il più propositivo in quanto a grinta e personalità, eleggendosi trascinatore.

Tiritiello 6,5: Domina gli avversari con grande facilità e prova anche ad impostare e spingersi in avanti, pur con tante imprecisioni visto che non sarebbe proprio il suo lavoro; anche stavolta con un meraviglioso stacco di testa va vicino al gol.

Rizzo Pinna 6,5: Non si tira indietro quando c'è da rincorrere gli avversari e svolgere una partita di sacrificio, poi prova a trascinare i compagni alla vittoria quando la Lucchese ricomincia a giocare.

Tumbarello 6: Ancora una volta in inferiorità numerica a centrocampo si deve sfiancare per chiudere le avanzate avversarie, poi esce stremato.

Magnaghi 5,5: Riceve un solo pallone giocabile e la sua conclusione viene ribattuta; si sacrifica con tanto impegno quando la squadra difende e basta, si va anche a cercare palloni lontano dalla porta e fa intuire buone potenzialità, ma le giocate sono troppo spesso imprecise.

Cangianello 6,5: Finalmente trova il gol, poi solita partita di sacrificio e interdizione, però stavolta riesce anche ad impostare con qualità e proporre qualche giocata brillante in avanti.

Disanto 5: Serata no, non gli riesce quasi niente, nemmeno i calci d'angolo; forse appannato dai tanti impegni mentre cerca di ritrovare il miglior ritmo partita.

Yeboah 6: Si piazza in area e cerca di aiutare i compagni a trovare il gol.

Russo e Astrologo s.v.