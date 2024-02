Porta Elisa News



Svegliarsi, prima che la situazione diventi veramente complicata

sabato, 17 febbraio 2024, 17:50

Contro una Juventus B in pieno rilancio, la Lucchese è chiamata a invertire una tendenza ormai consolidata, ovvero quella della totale incapacità di dare continuità ai risultati, ma è chiamata anche a iniziare a guardarsi alle spalle. Se sulla carta la zona play off è a un punto, quella play out è anch'essa vicina, a soli tre punti, e con due trasferte consecutive il margine, in caso di risultati non favorevoli, potrebbe ulteriormente limarsi.

Ci sarà da capire che strascichi avrà lasciato la sconcertante prestazione contro la Torres e anche quale tipo di formazione il tecnico deciderà di schierare. Quasi certi i rientri dal primo minuto di Chiorra e Rizzo Pinna, rimangono incerti molti posti da titolare e rimane incerto anche il modulo, sul quale anche nelle dichiarazioni pre partita Gorgone non si è sbilanciato. Fischio d'inizio alle 20,45 (altro orario imbarazzante deciso dalla Lega Pro), ecco la possibile formazione: Chiorra, Quirini, Tiritiello, Benassai, Gucher, Visconti, Disanto, Tumbarello, Cangianiello, Magnaghi, Rizzo Pinna.