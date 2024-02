Porta Elisa News



Torres, il momento dei rossoblù

lunedì, 12 febbraio 2024, 12:23

di gianluca andreuccetti

Rammarico ma anche un grosso sospiro di sollievo. La Lucchese torna dalla trasferta di Pineto con la consapevolezza di poter far di più. Il pareggio ha premiato in parte gli sforzi dei rossoneri, padroni del campo per quasi tutta la partita. La Pantera avrà l'opportunità di riscattarsi già mercoledì alle 18:30, quando al "Porta Elisa" riceverà la Torres.

Arrivati ormai a due mesi e mezzo dalla fine del campionato, possiamo dire che il bilancio dei sardi è molto positivo. Ai nastri di partenza, l'obiettivo dei rossoblù era quello di lottare per la metà classifica, tenendosi lontani dalla lotta per non retrocedere. Dopo 25 partite, la Torres si trova al secondo posto a quota 50 punti. Bottino di tutto rispetto, che al momento spingerebbe gli uomini di mister Greco alla fase nazionale dei playoff. Nelle ultime giornate, sembra esserci stato però un calo evidente. I sardi sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Carrarese, Sestri Levante e Juventus B. L'ultimo successo risale al 21 gennaio, nel derby contro l'Olbia. Il 21 novembre scorso invece è arrivata l'ultima vittoria fuori casa.

Fino a questo momento, Greco ha schierato prevalentemente la propria squadra con il 3-4-1-2. Gli uomini chiave della Torres sono Fischnaller (10 reti), Ruocco (8 reti) e Luigi Scotto (7 reti), attaccanti che all'andata misero in difficoltà la retroguardia di Gorgone. Nel mercato invernale, i sardi non hanno concluso grosse operazioni: gli unici acquisti sono stati Zambataro dal Lecco e lo svincolato Rosi. All'andata, la Torres si impose per 2-0, al termine di una partita equilibrata dove la Lucchese non meritò di perdere. L'ultimo successo dei rossoneri risale al 25 settembre 2005: in quell'occasione, furono decisive le reti Magnani e Oliveira.