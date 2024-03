Beppe, le ultime parole per la Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 7 marzo 2024, 07:31

E' morto, dopo una lunga malattia contro cui ha lottato con tutte le sue forze, uno dei tifosi più noti della Lucchese: Beppe Lorenzini. Commerciante con una storica edicola in via Fillungo, Lorenzini ha seguito le sorti della Lucchese per tutta la vita

mercoledì, 6 marzo 2024, 22:46

Il vice allenatore rossonero: "Il primo tempo è stato a senso unico, abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario importante e potevamo chiudere sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo avuto un black out per quattro minuti, poi ci siamo ripresi e con Rizzo Pinna abbiamo anche sfiorato la vittoria,...

mercoledì, 6 marzo 2024, 22:45

L'esterno ancora una volta determinante regala una doppietta alla Lucchese, molto bene Quirini, Chiorra sicuro, Benassai con qualche incertezza, Yeboah sotto tono: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 6 marzo 2024, 19:57

I rossoneri di scena a Pontedera per cercare un altro risultato positivo: traversa di Gucher in avvio, poi occasione per Disanto, mentre per i granata si rende pericoloso Ganz. Rizzo Pinna sblocca il match. Nella ripresa pareggia Peli e la ribalta Delpupo in un minuto poi ancora Rizzo Pinna