Porta Elisa News



Due giornate di squalifica per mister Gorgone

lunedì, 4 marzo 2024, 17:27

Dura sanzione per il tecnico dei rossoneri Giorgio Gorgone che è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo: una giornata per il cartellino rosso rimediato, l'altra per la recidività in ammonizioni. Ecco la motivazione: "perché, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione continuava a protestare abbandonando nuovamente l'area tecnica".

Un turno di stop anche al difensore Alessio Sabbione che era in diffida e che è stato ammonito: salterà dunque la gara di Pontedera. Tra i graanra mancherà l'ex Riccardo Martinelli, ammonito nell'ultimo turno e ora squalificato perché anch'esso in diffida. Da sottolineare come in diffida sia finito ora Ettore Quirini, anch'esso ammonito contro il Rimini.