Porta Elisa News



Entella, il momento dei liguri

mercoledì, 13 marzo 2024, 09:14

di gianluca andreuccetti

Buon momento di forma per la Lucchese, reduce dal successo casalingo contro l'Olbia. Terzo risultato utile consecutivo per i rossoneri, chiamati ad un finale di stagione di alto livello. Venerdì alle 20:45 la Pantera scenderà in campo allo stadio comunale di Chiavari contro la Virtus Entella.

Una trasferta delicata. I biancocelesti occupano infatti il tredicesimo posto in classifica e si trovano a due lunghezze dalla squadra di Gorgone. I Diavoli neri sono sempre in corsa per la zona playoff e nelle ultime sei partite hanno collezionato sei punti. Un trend preoccupante, ma che allo stesso tempo potrebbe ingannare. Martedì scorso, la Virtus Entella ha battuto 5-0 in casa il Perugia, ritrovando un successo che mancava dallo scorso 7 gennaio. Nell'ultima giornata, i biancazzurri hanno perso 2-1 contro la Torres, dando però tanto filo da torcere alla compagine sarda.

Da un punto di vista tattico, nelle ultime sfide mister Gallo ha schierato la propria squadra con il 3-5-2. Il capocannoniere dei liguri è il centrocampista Corbari, autore di 6 reti e reduce dalla tripletta della settimana scorsa contro gli umbri. Durante il mercato invernale, la Virtus Entella ha salutato diversi giocatori importanti tra cui Mosti, Zamparo e Meazzi, ceduti rispettivamente a Juve Stabia, Padova e Pescara. La dirigenza biancoceleste ha preferito infatti puntare su profili più giovani come ad esempio Giovannini e Montevago.

Gli ex di questa sfida sono Disanto ( ha giocato in Liguria in questa prima parte di stagione) e Santini, che ha vestito la maglia della Lucchese nella prima parte della stagione 2014-15. All'andata, i rossoneri si imposero per 1-0 grazie al gol segnato nei minuti finali da Russo. L'ultimo acuto della Virtus Entella risale al 12 settembre 2021, gara che terminò per 2-0 per i liguri. La Pantera a Chiavari non ha mai vinto.