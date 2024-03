Porta Elisa News



Gucher padrone del centrocampo rossonero

venerdì, 15 marzo 2024, 23:17

Chiorra 6: qualche brivido nel primo tempo con il tiro di Parodi che finisce di poco alto. Per il resto, viene chiamato poco in causa. Sicuro nelle uscite.

Tiritiello 6: ferma con le "buone" e con qualche fallo Montevago, in grado con i suoi spunti di creargli dei problemi. Per il resto, fornisce come sempre una prestazione solida in mezzo alla difesa.

Benassai 6: partecipa alla fase di possesso, giocando spesso in una posizione più avanzata. Nonostante qualche imprecisione tecnica, riesce a strappare la sufficienza.

Quirini 6,5: tiene botta fisicamente ad un giocatore esperto come Parodi. Sbaglia pochi interventi e gioca con tranquillità. In velocità è molto difficile saltarlo.

De Maria 6: rimane bloccato spesso in difesa, partecipando poco alla manovra offensiva. Nel finale è più intraprendente. Gara attenta e diligente. (dal 84' Alagna:SV)

Gucher 7: con lui in mezzo al campo è tutta un'altra storia. Nel secondo tempo, manda in porta Yeboah che però sbaglia. Con la sue giocate personali e la sua tecnica riesce spesso ad eludere il pressing ligure.

Astrologo 6,5: altra buona conferma della crescita maturata nelle ultime gare. Gioca in modo semplice, buttando via pochi palloni

Tumbarello 6: spezza bene la manovra ligure, recuperando tanto in mezzo al campo. Prestazione di quantità.

Rizzo Pinna 5,5: si muove poco, venendo sistematicamente anticipato dai difensori di casa. Non incide. (dal 84' Russo:SV)

Disanto 5,5: meno in evidenza rispetto alla sfida contro l'Olbia. Da apprezzare, la sua fase difensiva. Tolto il cross invitante per Yeboah ad inizio secondo tempo, per il resto in attacco non riesce a lasciare il segno.

Yeboah 5,5: soffre l'aggressività della retroguardia dell'Entella, perdendo il duello fisico con Bonini. Sbaglia due gol non da lui. (dal 82' Magnaghi:SV)