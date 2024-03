I rossoneri si preparano ad affrontare l'Entella

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 13 marzo 2024, 09:14

In casa biancoceleste, la squadra guidata da mister Gallo è alle prese con un momento altalenante. Reduci dalla sconfitta contro la Torres, i liguri occupano il tredicesimo posto in classifica, a due punti dai rossoneri, essendo ancora in corsa per i play off

lunedì, 11 marzo 2024, 18:38

Il terzino rossonero, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo in occasione della gara interna di domenica contro l'Olbia, non nasconde l'ambizione dei rossoneri di arrivare ai play off

domenica, 10 marzo 2024, 16:37

L'esterno, al suo primo gol in rossonero, si fa vedere anche in fase di ripiegamento. Gucher governa il centrocampo con sapienza, Sabbione se la cava anche sulla fascia e Astrologo sostituisce a dovere l'infortunato Visconti: le pagelle di Gazzetta

domenica, 10 marzo 2024, 16:36

Il tecnico: "La tifoseria ieri lo ha salutato sotto la curva in una maniera meravigliosa. La mia prima vittoria? Ho solo sostituito il mister, ma sono felice. Oggi il campo non permetteva di fare chissà cosa, era al limite del praticabile con la palla che in alcune zone non rimbalzava,...