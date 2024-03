Lucchese-Rimini, le formazioni

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 2 marzo 2024, 08:27

Tira davvero una brutta aria intorno alla Lucchese: con l'eliminazione in Coppa Italia è venuta meno la possibilità di salvare il bilancio sportivo di una stagione ben al di sotto delle aspettative, deprimendo ancor più il morale di una squadra insicura e ora sbeffeggiata dai propri stessi tifosi, condannata dalle...

sabato, 2 marzo 2024, 08:18

Il tecnico rossonero torna a parlare attraverso delle dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa della Lucchese: "Il presidente sperava nella finale come tutti noi, come tutti i tifosi, le sue parole faranno riflettere ognuno di noi. Ci sarà qualche cambio, i tifosi sono delusi, mi dispiace molto, ma credo che si riconquisteranno...

venerdì, 1 marzo 2024, 15:20

Muovere la classifica per non complicare ulteriormente una stagione che ha ormai assunto i tratti dell'ennesima cocente delusione: i rossoneri contro un Rimini in buona salute sono obbligati a cercare di fare punti per allontanare lo spettro play out e, se possibile, dare un ancora un senso al loro campionato:...

venerdì, 1 marzo 2024, 12:17

In una intervista rilasciata al quotidiano, il presidente rossonero non ha nascosto la propria amarezza: "Quest'anno ho speso tre milioni e non mi aspettavo certo di trovarmi a dieci turni dalla fine del campionato al quattordicesimo posto. Adesso però la pazienza è terminata.