Porta Elisa News



Mangiarano: "Vittoria dedicata al presidente Bulgarella"

domenica, 3 marzo 2024, 16:18

In sala stampa, dopo la vittoria, si presenta a sorpresa il direttore generale Giuseppe Mangiarano, unico tesserato rossonero: "Era l'occasione per parlare con tutti visto che è una settimana particolare. Se hanno influito le parole del presidente hanno influito sulla prestazione della Lucchese? I presidenti possono dire quello che vogliono, certamente le sue parole ci hanno dato una grande forza, ci hanno aiutato visto che non ci fa mancare nulla: dedichiamo a lui la vittoria. Se farà cambiamenti? La domanda dovete rivolgere a lui, da luglio stiamo lavorando a una certa organizzazione, poi tireremo una linea".

"Credo che il primo tempo di oggi è stato un buon primo tempo c'è da essere soddisfatti per come i ragazzi e il mister hanno affrontato la partita. Gli obiettivi? Ora il fatto di guardare la classifica in maniera diversa, ma se si dice che si deve guardare ai play off qualcuno sosterrà che siamo presuntuosi, se si guarda ai play out che non siamo ambiziosi: andiamo giorno per giorno. Il clima dopo la Coppa? Tanta rabbia per una prestazione non certo eccellente, la delusione per l'eliminazione è tanta, ma oggi c'è stata la risposta giusta. Solo chi non opera non sbaglia, gli errori che abbiamo fatto ce li siamo presi, continuiamo a dire scusa e lo continuerò a dire per le prossime nove partite. Questa settimana ci può dire se si può immaginare qualcosa di diverso per la classifica: è una settimana cruciale".