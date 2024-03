Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Confermerò il modulo"

martedì, 5 marzo 2024, 18:16

Contava fare punti e possibilmente vincere, e vittoria è stata, sia pure con gli ultimi minuti di sofferenza che hanno provocato anche l'espulsione del tecnico rossonero Gorgone per proteste.

Il 4-3-3 può essere il modulo tattico più consono alla Lucchese? Come utilizzerà tatticamente Gucher nella partita di domani?



"In questo momento è il modulo che da più solidità, Gucher può fare il regista arretrato o avanzato, vedrò come utilizzarlo domani".



Tiritiello ha avuto dei momenti di incertezza, non sembra quello della precedente stagione. Lo ha notato anche lei?



"Tiritiello non ha praticamente fatto il ritiro, uno con la sua struttura fisica può averlo pagato anche in seguito, infatti ha avuto altri due infortuni muscolari che lo hanno rallentato di nuovo, ma resta comunque un giocatore importante per noi e lo ha dimostrato".



Contro il Rimini è arrivato gol da palla inattiva. Pensa che possa essere un’arma in più in questo finale di campionato?



"Concordo, su palla inattiva abbiamo fatto pochissimi gol in rapporto a quanti corner abbiamo battuto. Continuiamo a lavorarci e speriamo che in questo finale di stagione possa essere un’arma importante per noi".



Come vive questa fase finale di stagione dopo i cambiamenti a livello dirigenziale? Lei era particolarmente legato a Frara.



"Io sono concentrato sul campo, il mio rapporto con Frara va oltre la parte calcistica. Per me resta una persona eccezionale e un professionista esemplare e mi dispiace per quello che è successo, come anche per Mangiarano, siamo stati 8 mesi insieme lavorando a stretto contatto".