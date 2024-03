Mister Gorgone: "E' mancato solo il gol"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 15 marzo 2024, 23:17

L'austriaco è ancora una volta il migliore in campo e ispira le manovre rossonere. In avanti serata opaca per il trio Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah che combinano davvero poco. Astrologo si conferma nota lieta: le pagelle di Gazzetta

giovedì, 14 marzo 2024, 19:05

Il tecnico rossonero, che torna in panchina dopo i due turni di squalifica, mette nel mirino l'Entella preoccupandosi solo di affrontare una partita alla volta per dare continuità ai risultati delle ultime tre giornate di campionato in cui la squadra ha raccolto sette dei nove punti a disposizione

giovedì, 14 marzo 2024, 09:13

I rossoneri sono chiamati domani, venerdì 15 marzo, alla delicata sfida contro la Virtus Entella. Mister Gorgone dovrà rinunciare a Visconti, Fazzi e Sabbione

mercoledì, 13 marzo 2024, 09:14

In casa biancoceleste, la squadra guidata da mister Gallo è alle prese con un momento altalenante. Reduci dalla sconfitta contro la Torres, i liguri occupano il tredicesimo posto in classifica, a due punti dai rossoneri, essendo ancora in corsa per i play off