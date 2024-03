Mister Gorgone: "Contro l'Olbia, gara importantissima"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 9 marzo 2024, 15:15

La Lucchese, alla quarta gara in dieci giorni, ospita al Porta Elisa (ore 14) l'Olbia sempre più in crisi nonostante i cambi in panchina. Può davvero essere l'occasione per chiudere il discorso circa i rischi play out e tornare a sperare di agguantare una delle posizioni play off.

venerdì, 8 marzo 2024, 08:19

I sardi si trovano al penultimo posto in classifica a quota 22 punti. Al momento, i sardi non disputerebbero nemmeno i playout, complice le dieci lunghezze di ritardo dal quintultimo posto. Un momento critico per i bianchi, reduci dalla scoppola casalinga contro la Juventus B

giovedì, 7 marzo 2024, 08:46

L'edicola dove ha lavorato per una vita, chiusa. Ma sulla serranda una sua foto con un messaggio inequivocabile: "Ciao! Me ne sono andato via ma vi porterò sempre nel cuore e griderò anche oltre la fine: Forza Lucchese!!!": ecco il messaggio di addio di Beppe Lorenzini

giovedì, 7 marzo 2024, 07:31

E' morto, dopo una lunga malattia contro cui ha lottato con tutte le sue forze, uno dei tifosi più noti della Lucchese: Beppe Lorenzini. Commerciante con una storica edicola in via Fillungo, Lorenzini ha seguito le sorti della Lucchese per tutta la vita