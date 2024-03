Porta Elisa News



Mister Gorgone: "L'obiettivo è pensare solo all'Entella, poi si vedrà"

giovedì, 14 marzo 2024, 19:05

Miister Gorgone alla vigilia della trasferta di Chiavari dove i rossoneri affronteranno la Virtus Entella in un match particolarmente delicato:

"L’obiettivo concreto è domani, dobbiamo pensare solo all’Entella, poi si vedrà. Come abbiamo già detto dobbiamo ragionare partita dopo partita. Sarà una gara importantissima e difficile contro una squadra che ha dei valori molto alti, in un campo dove la palla va veloce e bisogna andare forte per tenere il ritmo.

Sono contento dei punti ottenuti, ne avevamo persi troppi per strada e questi risultati utili sicuramente ci danno continuità e ci aiutano a lavorare meglio. Dobbiamo però continuare a spingere perché come abbiamo visto in un attimo cambiano nuovamente gli scenari, nel bene o nel male, e questo è un momento della stagione troppo importante. Cosa è cambiato? I punti ottenuti influiscono sul giudizio di una partita, è inevitabile, però la squadra è stata abbastanza presente e viva nei vari momenti delle partite, questo è un aspetto positivo, perché come ho già detto e ripetuto in una partita ci sono tante partite diverse e bisogna sapersi adattare e non subire gli eventi".