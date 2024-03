Porta Elisa News



Mister Testini: "Vittoria dedicata a Beppe Lorenzini"

domenica, 10 marzo 2024, 16:36

Mister Emiliano Testini bagna la sua seconda gara da primo allenatore per la squalifica di Gorgone con una vittoria che chiude praticamente ogni discorso in chiave play out riaprendo invece la partita per un posto play off: "Dedichiamo la vittoria a Beppe Lorenzini, la tifoseria ieri lo ha salutato sotto la curva in una maniera meravigliosa. La mia prima vittoria? Ho solo sostituito il mister, ma sono felice. Visconti? E' uscito per una botta ma l'entità dell'infortunio è da chiarire".

"Oggi il campo non permetteva di fare chissà cosa, era al limite del praticabile con la palla che in alcune zone non rimbalzava, diventava difficoltoso fare un certo tipo di partita. Nel secondo tempo, l'Olbia ha attaccato ma non ricordo parate di Chiorra, semmai noi abbiamo avuto un paio di ripartenze, mentre nel primo la Lucchese è andata meritatamente in vantaggio. Il prosieguo del campionato? Dobbiamo continuare partita per partita, solo così potremo fare bene. Ora andiamo a Chiavari in una posizione leggermente diversa, prima possibile pensiamo alla salvezza matematica e poi penseremo a altro, magari cercando di riconquistare i nostri tifosi".