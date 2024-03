Porta Elisa News



Mister Testini, ecco l'esordio contro il Pontedera

martedì, 5 marzo 2024, 15:19

di gianluca andreuccetti

Turno infrasettimanale per la Lucchese, che domani alle 20:45 affronterà in trasferta il Pontedera. Un derby che chiarirà ulteriormente lo stato di salute dei rossoneri, reduci dalla bella vittoria interna contro il Rimini. Per la prima volta in questa stagione, non ci sarà mister Gorgone. Il tecnico romano infatti è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo. Al suo posto, ci sarà il vice Emiliano Testini. Andiamo a scoprire meglio chi è.

Nativo di Perugia, Testini può vantare una buona carriera da calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile dei Grifoni, il classe 1977 ha militato in club importanti, del calibro di Catania, Arezzo e Spezia. Senza dimenticarsi che dal 2006 al 2011, ha vestito la maglia della Triestina, condividendo lo spogliatoio proprio con mister Gorgone. A spiccare, sono le 34 reti e gli 11 assist in 273 presenze in Serie B. Nel suo palmares da calciatore, può vantare due campionati di Serie C, una Coppa Italia Serie C e una Supercoppa. Da un punto di vista tattico, ha ricoperto prevalentemente il ruolo di ala sinistra.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, nel 2014 Testini decide di intraprendere la carriera da allenatore, iniziando con il Deruta nel campionato d'Eccellenza umbro. Nel 2018, torna all'Arezzo nelle vesti prima di direttore sportivo e poi di tecnico della prima squadra femminile. Con le aretine, ha vinto un campionato di Serie C e ottenuto lo scorso anno la salvezza in Serie B.

Una curiosità. Facendo un excursus storico, l'ultima volta che sulla panchina della Lucchese sedeva non il primo allenatore ma il suo vice, è stato il 20 febbraio 2022. In quell'occasione, Riccardo Carbone sostituì lo squalificato Guido Pagliuca. L'avversario fu proprio il Pontedera che espugnò il Porta Elisa per 2-1.