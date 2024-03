Porta Elisa News



Mister Testini: "Era importante fare risultato"

mercoledì, 6 marzo 2024, 22:46

Squalificato mister Gorgone, a Pontedera è toccato al suo vice Emiliano Testini guidare le operazioni dei rossoneri in campo, così come succederà anche domenica prossima al Porta Elisa contro l'Olbia. A fine gara con i granata, ecco le sue dichiarazioni: "Il primo tempo è stato a senso unico, abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario importante e potevamo chiudere sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo avuto un black out per quattro minuti, poi ci siamo ripresi e con Rizzo Pinna abbiamo anche sfiorato la vittoria, ma ci accontentiamo di un punto che fa morale, era la seconda gara della settimana, era importante fare risultato, ora pensiamo all'Olbia. Gli obiettivi? Dobbiamo pensare partita per partita e pensare alla salvezza, poi vedremo se ci sarà spazio per altro".

"E' stata una settimana difficile, ma in questi momenti abbiamo pensato solo al campo dovevamo pensare a fare quadrato e concentrarci come abbiamo fatto sul capo, poi chiaro non sono situazioni piacevoli. Yeboah? cambio forzato per crampi allo stomaco. Benassai che si sganciava in avanti? Abbiamo provato alcune cose in settimana. Astrologo? Buona partita, era la prima che giocava dall'inizio".