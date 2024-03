Rizzo Pinna incontenibile

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 6 marzo 2024, 22:46

Il vice allenatore rossonero: "Il primo tempo è stato a senso unico, abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario importante e potevamo chiudere sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo avuto un black out per quattro minuti, poi ci siamo ripresi e con Rizzo Pinna abbiamo anche sfiorato la vittoria,...

mercoledì, 6 marzo 2024, 19:57

I rossoneri di scena a Pontedera per cercare un altro risultato positivo: traversa di Gucher in avvio, poi occasione per Disanto, mentre per i granata si rende pericoloso Ganz. Rizzo Pinna sblocca il match. Nella ripresa pareggia Peli e la ribalta Delpupo in un minuto poi ancora Rizzo Pinna

martedì, 5 marzo 2024, 19:49

In un inizio a dir poco movimentato di settimana, con l'uscita di scena sia del direttore generale Mangiarano sia di quello sportivo Frara, la Lucchese torna subito in campo a Pontedera a caccia di conferme: la probabile formazione

martedì, 5 marzo 2024, 18:16

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara di Pontedera: "I cambi dirigenziali? Sono concentrato sul campo, il mio rapporto con Frara va oltre la parte calcistica. Per me resta una persona eccezionale e un professionista esemplare e mi dispiace per quello che è successo, come anche per Mangiarano, siamo stati...