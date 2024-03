Disanto lascia finalmente il segno

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 10 marzo 2024, 16:36

Il tecnico: "La tifoseria ieri lo ha salutato sotto la curva in una maniera meravigliosa. La mia prima vittoria? Ho solo sostituito il mister, ma sono felice. Oggi il campo non permetteva di fare chissà cosa, era al limite del praticabile con la palla che in alcune zone non rimbalzava,...

domenica, 10 marzo 2024, 13:37

Rossoneri che contro 'Olbia cercano punti tranquillità: mister Gorgone, squalificato, rilancia De Maria e Sabbione. Yeboah al centro dell'attacco sfiora subito il gol, poi sblocca Disanto

sabato, 9 marzo 2024, 15:15

La Lucchese, alla quarta gara in dieci giorni, ospita al Porta Elisa (ore 14) l'Olbia sempre più in crisi nonostante i cambi in panchina. Può davvero essere l'occasione per chiudere il discorso circa i rischi play out e tornare a sperare di agguantare una delle posizioni play off.

sabato, 9 marzo 2024, 14:28

Il tecnico alla vigilia della gara con l'Olbia: "Dobbiamo avere grande rispetto dell’Olbia, e dobbiamo restare in partita assolutamente, sempre, perché come abbiamo visto a Pontedera, le gare cambiano in un attimo. Le condoglianze mie e di tutta la squadra alla famiglia di Beppe Lorenzini"