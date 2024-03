Porta Elisa News



Gucher, partita sontuosa

domenica, 3 marzo 2024, 17:13

Chiorra 6,5: Più volte determinante in uscita bassa almeno sugli ospiti lanciati a rete, tiene al sicuro il vantaggio fino all'equivoco in complicità con Fazzi che riapre la partita.

Quirini 6,5: Alterna le buone chiusure con qualche amnesia difensiva, ma sempre con grinta e personalità; soprattutto trova il gol che sblocca partita e Lucchese.

Visconti 6,5: Esterno di difesa a quattro, si vede meno in fase offensiva perché si preoccupa prima di tutto di presidiare la sua zona senza strafare e senza commettere errori; gli riesce bene e si fa apprezzare con la sua tecnica quando c'è da uscire col pallone da dietro.

Cangianello 6: Gioca interno sinistro, così può sganciarsi anche in avanti e appare più sciolto di quando, con due soli centrocampisti, le sue partite sono di sola interdizione e sacrificio in inferiorità numerica.

Sabbione 7: Con le buone o con le cattive dove c'è lui non si passa; grinta e personalità insperate, potrebbe avere qualità da leader.

Tiritiello 6: Vicino ai suoi standard di categoria superiore finché la squadra torna a giocare a tre e addirittura si perde banalmente un avversario che fila in porta.

Guadagni 6,5: Ci mette impegno e voglia di sacrificarsi fino a diventare una spina nel fianco degli avversari, una zanzara sempre in mezzo ai piedi che non tira mai indietro la gamba; certo da lui ci si aspetta anche che torni a saltare l'uomo e sia più incisivo vicino all'area di rigore, ma non si può certo parlare di un giocatore demotivato.

Tumbarello 6: Gioca interno e quando Gucher si spinge avanti va a coprire la sua posizione; come al solito corre tantissimo, tampona quel che può, ma commette anche qualche errore banale quando c'è da impostare, mentre quando la squadra torna a giocare con la difesa a tre non può far altro che lasciare il centrocampo in mano agli avversari.

Yeboah 7: Cambia il modo di giocare della quadra intera, perché con lui ogni rilancio o pallone spedito in avanti non è una palla persa: ne pulisce tantissime, quasi sempre contro più avversari e mostrando la qualità innata di saper prendere posizione prima di chiunque; non pervenuto sottoporta, ma non è che gli arrivino palloni invitanti.

Gucher 7,5: Torna nel suo ruolo e offre una prestazione sontuosa arricchita da un gol meraviglioso, come dire: meglio 60 minuti con uno di categoria superiore a centrocampo che 90 con un giocatore normale e fuori ruolo in difesa.

Disanto 5,5: Appannato rispetto alle prime uscite in maglia rossonera, non gli riesce quasi niente, però calcia in modo fantastico l'angolo da cui scaturisce il gol del vantaggio.

Astrologo 6: Prende il posto di Gucher nel momento più difficile della squadra e mostra personalità.

Fazzi 4: Entra e in combutta con Chiorra è protagonista dell'arrosto clamoroso con cui la Lucchese regala al Rimini il gol che rischia di rovinare la festa; pare non abbia sentito la chiamata del portiere, il che ovviamente lo assolverebbe, però nell'assurdo gioco delle pagelle il responso non può che essere basso.

Benassai, Russo, Rizzo Pinna s.v.