Pontedera-Lucchese: 2-2 al 45' st Cinque minuti di recupero

martedì, 5 marzo 2024, 19:49

In un inizio a dir poco movimentato di settimana, con l'uscita di scena sia del direttore generale Mangiarano sia di quello sportivo Frara, la Lucchese torna subito in campo a Pontedera a caccia di conferme: la probabile formazione

martedì, 5 marzo 2024, 18:16

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara di Pontedera: "I cambi dirigenziali? Sono concentrato sul campo, il mio rapporto con Frara va oltre la parte calcistica. Per me resta una persona eccezionale e un professionista esemplare e mi dispiace per quello che è successo, come anche per Mangiarano, siamo stati...

martedì, 5 marzo 2024, 15:19

Per la prima volta in questa stagione, in panchina non ci sarà mister Gorgone. Il tecnico romano infatti è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo e al suo posto, a guidare i rossoneri, ci sarà il vice Emiliano Testini

martedì, 5 marzo 2024, 07:51

Dopo le dure critiche del presidente Bulgarella, si dimette il direttore generale e viene rimosso quello sportivo: fino a diverse disposizioni, tutte le deleghe operative e le decisioni strategiche e progettuali dell’area sportiva e del club, saranno poste in carico a Lo Faso, che opererà in sinergia con il presidente