Pontedera, il momento dei granata

lunedì, 4 marzo 2024, 20:20

di gianluca andreuccetti

Alla ricerca della continuità. La Lucchese ha reagito bene all'eliminazione dalla Coppa Italia, ritrovando un successo che mancava da un mese. Ciò non basta. Mercoledì alle 20:45, i rossoneri saranno di scena allo stadio "Ettore Mannucci" contro il Pontedera, gara valida per la 30^giornata del girone B di Serie C.

Terza sfida nel giro di una settimana per i ragazzi di Gorgone, chiamati a stringere i denti per risalire la classifica. Di fronte, ci sarà una delle rivelazioni degli ultimi due campionati di Serie C. I granata infatti occupano il settimo posto in classifica con 42 punti e si trovano in piena zona playoff. Nel mese di febbraio, i ragazzi di Canzi hanno collezionato 1 pareggio e ben 3 sconfitte. Nell'ultimo turno, il Pontedera ha battuto di misura la Vis Pesaro, trovando il gol partita a tempo ormai scaduto. L'ultima vittoria in casa invece risale al 13 gennaio scorso, contro la Fermana.

Da un punto di vista tattico, i granata sono scesi quasi sempre in campo con il 3-4-1-2. Il punto di forza è la fase realizzativa, con 42 reti all'attivo. I due capocannonieri della squadra sono Ianesi e Delpupo, a quota 7 reti. La rosa del Pontedera è un giusto mix tra giocatori esperti e tanti ragazzi giovani. Nell'ultima sessione di mercato,i granata hanno ceduto due uomini chiave come Nicastro e Catanese. In entrata, spiccano gli acquisti di Ganz in attacco e di Ciocci, estremo difensore arrivato per sostituire l'infortunato Stancampiano.

All'andata, il Pontedera si impose in rimonta per 2-1. L'ultimo successo della Lucchese invece risale al 16 ottobre 2021: a decidere il match ci pensarono Semprini e Fedato.