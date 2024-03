Porta Elisa News



Serve la conferma

martedì, 5 marzo 2024, 19:49

In un inizio a dir poco movimentato di settimana, con l'uscita di scena sia del direttore generale Mangiarano sia di quello sportivo Frara, la Lucchese torna subito in campo a Pontedera per il turno infrasettimanale. Al Mannucci, ai rossoneri, che dovranno fare a meno anche del tecnico Gorgone squalificato come Sabbione, servirà un risultato positivo per confermare i progressi visti contro il Rimini e per allontanarsi definitivamente dalle zone scomode della classifica e magari cominciare a guardare verso la parte alta di essa.

Con mister Testini in panchina, i rossoneri dovrebbero confermare lo schieramento con la difesa a quattro, con Benassai al posto di Sabbione, e probabilmente qualche cambio per far rifiatare chi ha giocato più volte negli impegni ravvicinati. Al seguito, almeno 300 tifosi, che nonostante tutto stanno continuando a stare vicini alla Pantera. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Quirini, Benassai, Tiritiello, De Maria, Gucher, Tumbarello, Cangianiello, Rizzo Pinna, Russo, Yeboah.