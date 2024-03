Porta Elisa News



Terremoto in casa rossonera: via Mangiarano e Frara

martedì, 5 marzo 2024, 07:51

Rivoluzione in casa rossonera. Dopo le dure parole del presidente Bulgarella della scorsa settimana, ecco i provvedimenti, che stravolgono gli equilibri del club: il direttore generale Giuseppe Mangiarano, sconfessato dal numero uno rossonero, si è dimesso, ma non basta: è stato sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Alessandro Frara. Dunque, il presidente Bulgarella ha deciso di accelerare sulla strada del totale (o quasi) rinnovamento chiudendo il rapporto con due delle figure chiave di questa stagione. Nelle ultime ore, la sensazione era che si fosse vicini a delle decisioni drastiche, nonostante la presenza in conferenza stampa domenica scorsa proprio del solo Mangiarano che aveva dedicato al presidente la ritrovata vittoria. Ecco la nota ufficiale che spiega i provvedimenti che, come detto, negli ultimi giorni, sembravano una naturale conseguenza del clima che si respirava.

"La società Lucchese 1905 – si legge nella nota – rende noto che nella giornata odierna il Dott. Giuseppe Mangiarano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Generale del club rossonero. A seguito di un’attenta e profonda analisi, è stato rilevato che i risultati sportivi di questa stagione non sono in linea con gli obiettivi e gli investimenti profusi dalla società. Per tale ragione, con effetto immediato, la Lucchese 1905 ha deciso di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Alessandro Frara. Nel ringraziare entrambi per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato, la società rossonera augura agli stessi un prosieguo di carriera prestigioso e le migliori fortune sportive e professionali. A partire dalla data odierna, martedì 5 marzo, e fino a diverse disposizioni, tutte le deleghe operative e le decisioni strategiche e progettuali per il migliore sviluppo dell’area sportiva e del Club rossonero in generale, saranno poste in carico all’Amministratore Delegato Ray Lo Faso, che opererà in sinergia con il Presidente Bulgarella".