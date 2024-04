Carrarese, il momento dei marmiferi

Porta Elisa News



venerdì, 19 aprile 2024, 08:33

di gianluca andreuccetti

Onorare fino in fondo il campionato. Archiviata la sconfitta contro la Fermana, domenica alle ore 16:30 la Lucchese ospiterà al "Porta Elisa" la Carrarese, gara valida per la 37^giornata del girone B di Serie C. Sulla carta, i rossoneri sono attesi da un derby non semplice. I marmiferi infatti occupano il terzo posto in classifica, a quota 67 punti. Un ruolino di marcia importante, fatto di 19 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Nelle ultime 5 partite, la Carrarese ha collezionato 10 punti, perdendo solo contro la Recanatese lo scorso 7 aprile. Una stagione da protagonista quella dei gialloazzurri i quali, rispetto allo scorso anno, hanno 8 punti in più.

Nell'ultimo turno è arrivato un successo per 3-0 contro il Rimini. Tre punti che hanno permesso alla Carrarese di blindare momentaneamente l'accesso alla fase nazionale dei playoff. A metà gennaio, la società ha deciso di esonerare il tecnico Alessandro Dal Canto, chiamando al suo posto mister Nicola Antonio Calabro. Nella sessione invernale di calciomercato, i marmiferi hanno perso tra gli altri anche un attaccante esperto come Simone Simeri, passato al Taranto. Al suo posto è arrivato dalla Triestina Mattia Finotto, autore di 6 reti in questo girone di ritorno. Il miglior marcatore di questa squadra è uno degli ex di turno ovvero Giuseppe Panico, a quota 10 gol. L'ultimo successo della Lucchese contro la Carrarese risale al 10 dicembre 2022. In quell'occasione, furono decisive le reti di Rizzo Pinna, Ravasio e Romero.