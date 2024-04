Porta Elisa News



Chiorra e Yeboah fanno il possibile ma non basta

domenica, 14 aprile 2024, 16:07

Chiorra: 7 Fa due miracoli subito dopo il vantaggio rossonero, poi non può nulla su Paponi, nella ripresa para anche il rigore, poi capitola, ma di più difficile ipotizzare.

Tiritiello: 5 Il voto è collettivo per i tre centrali difensivi, prendere un gol così al quinto di recupero non ha attenuanti.

Rizzo Pinna: 5 Opaco, si vede davvero poco, giusto in un recupero difensivo e una conclusione murata.

Tumbarello: 5 Porta la responsabilità di un errore pesante in occasione del pari dei marchigiani. Bravo a inizio ripresa a murare un avversario, ma per il resto non brilla. Non stava al meglio, e si sapeva.

Disanto: 5 Ritrova una maglia da titolare, complice anche l'indisponibilità all'ultimo momento di Guadagni: impalpabile.

Quirini: 5,5 Ha la grave responsabilità di un rigore provocato a poco dalla fine, ma per il resto lotta senza sosta.

Sabbione: 5 Il voto è collettivo per i tre centrali difensivi, prendere un gol così al quinto di recupero non ha attenuanti.

Benassai: 5 Il voto è collettivo per i tre centrali difensivi, prendere un gol così al quinto di recupero non ha attenuanti.

Gucher: 6 Si nota subito per il passaggio smarcante che innesca il gol di Yeboah, qualche buona giocata.

Yeboah: 6,5 Lotta come al solito, quasi da solo, là davanti e trova ancora una volta il gol. Per uno che è arrivato come riserva, è anche troppo.

Visconti: 5,5 Rientra dopo l'infortunio che lo aveva bloccato in un buon momento di forma, regge abbastanza botta, poi cala.

Astrologo: SV

Magnaghi: SV

Fedato: SV

Russo: SV

Fazzi: SV