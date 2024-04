Porta Elisa News



L'ultima al Porta Elisa

sabato, 20 aprile 2024, 18:11

Con inizio alle ore 16,30si gioca quella che con buone probabilità sarà l'ultima gara stagionale casalinga dei rossoneri. Davanti alla Carrarese terza forza del girone che sarà seguita da circa 400 tifosi e al proprio pubblico, ancora una volta deluso da una stagione davvero mediocre, i rossoneri sono chiamati a uno scatto di orgoglio, a prescindere dalle residue possibilità play off.

La sconfitta di Fermo, per come è maturata, ha lasciato il segno in un ambiente decisamente insoddisfatto dell'epilogo di un campionato molto avaro di soddisfazioni. Mister Gorgone, che ritrova quasi tutti i suoi giocatori, a partire da Cangianiello che ha superato i guai fisici, alla vigilia non ha sciolto i dubbi sul modulo (difesa a tre o a quattro). Ecco la probabile formazione: Chiorra, Quirini, Sabbione, Tiritiello, De Maria, Gucher, Cangianiello, Astrologo, Rizzo Pinna, Disanto (Fedato), Yeboah.