Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Playoff, fino a che c'è una possibilità bisogna crederci"

sabato, 20 aprile 2024, 13:09

Mister Gorgone torna a parlare, attraverso l'ufficio stampa rossonero, alla vigilia dell'ultima gara casalinga della Lucchese contro la Carrarese.

Domani un derby molto complicato, come si riparte dopo la sconfitta di Fermo? Ha lasciato strascichi secondo lei?



Ha lasciato tanta rabbia e delusione ma il calcio ti ridà subito una possibilità, contro una squadra forte, ma ti da comunque un’altra possibilità.



Domani saranno tutti a disposizione o ci sono squalificati/infortunati?



Si è riaggregato in squadra Cangianiello, vedremo se sarà almeno a disposizione Guadagni, per il resto sono tutti disponibili.



I play off sono, matematicamente, sempre possibili. Cosa ha detto ai ragazzi per motivarli a inseguire questo obiettivo?



Finché c’è una possibilità è obbligatorio crederci, è obbligatorio dare tutto…conta soltanto questo.



Cosa servirà per fare risultato con la Carrarese?



Servirà coraggio per giocare, per fare le scelte giuste senza timore. Serviranno sacrificio, umiltà e cattiveria per contrastare ferocemente le qualità dell’avversario. Servirà che il desiderio di batterli sia superiore al timore di non riuscirci.