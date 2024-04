Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Mi attendevo altro ma non è stata un'annata fallimentare"

domenica, 21 aprile 2024, 18:28

Giorgio Gorgone ha rimediato un cartellino rosso per proteste e a fine gara la valutazione sull'operato dell'arbitro in occasione dell'episodio che ha deciso il derby non cambia: "Il corner del rigore non c'era, era sia fallo su Sabbione che rimessa dal fondo. Perfino il guardalinee aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro, mi sono arrabbiato per questo episodio costato la partita. Ci abbiamo messo molto impegno, i valori sono diversi. È stato un anno complicato. Probabilmente non abbiamo meritato di fare quello step successivo. Dovevamo fare cose diverse, nei momenti in cui potevamo spingere. Per fortuna ci siamo tirati fuori in un momento delicato. Personalmente speravo in altro, in qualcosa di eccezionale, ma non lo ritengo fallimentare".

"L'amarezza dei tifosi la capisco, però bisogna essere corretti nella comunicazione: non ho mai detto di avremmo centrato certi traguardi e la Coppa Italia sembra che sia diventata una vergogna. Non pretendiamo gli applausi. Andiamo a giocarcela ad Ancona; a me non hanno mai regalato niente nessuno. Il traguardo, misero, ma ci arriviamo. Con Bulgarella ho avuto un rapporto eccezionale, parleremo come abbiamo sempre fatto. Forse ero un illuso nello sperare nei playoff, anche Fermo poteva darti qualcosa di differente. Son il primo che sperava qualcosa di diverso; mai pensato che fosse semplice raggiungere certi obiettivi. Abbiamo fatto degli errori, costati cari e punti. Le partite in Lega pro si vincono così, non hai vinto una partita sporca, di furbizia il campo dice questo. Accetto il verdetto. Questa stagione avrebbe potuto avere un senso magico. Non permetto a nessuno di boicottare il lavoro. Se c'è onestà, sono disponibile ad accettare le critiche, ma mi è dispiaciuto che ci sia stato del distacco. Io non sono mai andato a cena con nessun capo tifoso; piacerebbe essere apprezzato per quello che faccio e non accetto che ci sia la condanna fallimentare. Le partite dovrebbe rivedersele tre volte".