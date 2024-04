Porta Elisa News



Tentar, di certo, non nuoce

sabato, 13 aprile 2024, 15:47

Il pari maturato contro l'Arezzo non lascia molto spazio in chiave play off ai rossoneri che si trovano a giocare in quel di Fermo contro una squadra con l'acqua alla gola, ma che ha dato chiari segni di ripresa. Ai giocatori di mister Gorgone, però, servono almeno sette punti (e potrebbero non bastare) nelle prossime tre gare, se vogliono che la stagione non termini miseramente a già fine aprile con l'ultima del girone di ritorno.

Il tecnico non recupererà Cangianiello e avrà De Maria squalificato (pochi minuti giocati sono bastati per rimediare un cartellino contro l'Arezzo). Al netto dei soliti dubbi sul modulo, ecco chi potrebbe scendere in campo: Chiorra, Quirini, Sabbione, Tiritiello, Benassai, Gucher, Tumbarello, Astrologo, Rizzo Pinna, Disanto, Yeboah. Fischio di inizio alle ore 14.