Porta Elisa News



Laneri: "Lucchese? Sono sotto contratto con il Catania: se mi libererò, vedremo..."

mercoledì, 22 maggio 2024, 10:24

di gianluca andreuccetti

Cambio di passo. Ecco cosa si aspettano i tifosi della Lucchese in vista del prossimo campionato. Prima di pensare al calciomercato, la società dovrà inevitabilmente definire quelli che saranno i quadri tecnici. Non è un segreto che da diverse settimane i rossoneri siano alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, casella lasciata libera dopo l'esonero di Alessandro Frara.

Oltre a Salvini ed Evacuo, l'altro nome che era circolato con insistenza era quello di Antonino Laneri. Un profilo con diverse esperienze tra Serie C e Serie D. Laneri ha commentato le voci che lo avrebbero accostato alla Pantera: "Non ho avuto contatti recenti con la Lucchese. Devo dire però che la proprietà la conosco molto bene, avendo già lavorato per diverso tempo con Bulgarella. Al momento sono legato al Catania da un contratto fino al 2025: se mi libererò, vedremo".

Nativo di Leonforte, paese della provincia di Enna in Sicilia, Antonino Laneri ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo di Akragas e Siracusa, vincendo due campionati di Serie D e allestendo squadre che potessero competere in terza serie. Dopo un'esperienza di un anno come direttore generale del Trapani, nel 2022 Laneri è stato nominato ds del Catania. Un'esperienza in parte positiva, considerando il ritorno in Serie C. Il 6 novembre 2023, la società ha optato per il suo esonero.