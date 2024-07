Zoppi: "Ci sono i presupposti per un'ottima stagione"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 19 luglio 2024, 18:12

Ancora una ufficializzazione in casa rossonera: anche Tommaso Botrini è da oggi un giocatore della Lucchese, con la quale ha firmato un contratto annuale, il giovane difensore era nel ritiro del Ciocco sin dal suo inizio. Per lui un contratto annuale

venerdì, 19 luglio 2024, 14:07

La nota diffusa dalla Lucchese su Facebook per lamentare una "campagna stampa negativa" e, di conseguenza, una "situazione divenuta insostenibile", più che come la reazione alle pressioni di una piazza polemica rischia di poter esser letta come un modo per prepararsi il campo in vista di un disimpegno?

venerdì, 19 luglio 2024, 08:11

Al Ciocco ormai siamo quasi a metà ritiro, e a breve dovranno essere tirare le somme anche su coloro che erano stati aggregati in prova, mentre si attende l'arrivo di Palmisani e probabilmente di un altro centrocampista. Per la punta, servirà pazienza

giovedì, 18 luglio 2024, 16:29

E' durato solo un anno il ritorno di Federico Russo in rossonero: il giocatore ha rescisso il suo contratto che lo legava al club anche per la prossima stagione: lo annuncia la stessa società in una nota