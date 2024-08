Ufficiale: Palmisani è alla Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 31 luglio 2024, 18:42

La trattativa ora è conclusa: Nana Welbeck è un nuovo giocatore rossonero. E' la stessa società a annunciarlo con una nota in cui precisa che il calciatore ha firmato un contratto biennale

mercoledì, 31 luglio 2024, 08:25

I rossoneri valutano il profilo di esperienza, che nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Virtus Francavilla e Fermana e che vanta più di 300 presenze in Serie C. In mezzo al campo, resta ancora possibile il ritorno di Simone Cangianiello

martedì, 30 luglio 2024, 11:56

Il sindaco: "Da parte dell'amministrazione comunale c'è, come sempre, massima disponibilità a collaborare. L'interrogazione della minoranza sulla società rossonera? Risponderò, anche se fa sorridere sapere che è presentata da persone che non sanno nemmeno dov'è lo stadio e che per anni non hanno fatto nulla per la Lucchese"

martedì, 30 luglio 2024, 08:27

Era stato esonerato nel marzo scorso, ma sino a questa settimana era regolarmente alle dipendenze della Lucchese: ora Alessandro Frara è tornato da dove era arrivato, ovvero al Frosinone dove va a ricoprire dal carica di direttore sportivo del settore giovanile come annuncia la stessa società laziale