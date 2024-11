Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Campobasso

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 1 novembre 2024, 17:40

n pochi si sarebbero aspettati un inizio del genere da parte dei Lupi. In classifica, il Campobasso si trova in piena zona playoff, al settimo posto a quota 19 punti. L'ultima sconfitta risale al 14 settembre scorso, contro la Torres: da quel momento in poi, sono arrivate 4 vittorie e...

giovedì, 31 ottobre 2024, 12:43

La Lucchese deve confidare nel recupero della condizione di alcuni elementi, ma serve un piano B da parte dell'allenatore per fare in modo che, quando la squadra per qualche motivo non riesce a esprimere la sua idea di gioco, si possa assumere un atteggiamento più produttivo senza restare in balia...

mercoledì, 30 ottobre 2024, 23:18

Il portiere rossonero autore di una gran bella prestazione, la difesa balbetta in più di una circostanza confermandosi il punto debole della formazione. Bene Welbeck e Magnaghi che ha però margini di crescita: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 30 ottobre 2024, 22:46

Il tecnico rossonero: "Gli aspetti positivi sono un grande temperamento sono stati in partita sino all'ultimo, l'atteggiamento è stato quello giusto. Abbiamo fatto risultato in un campo difficile, anche se ho visto i ragazzi un po' contratti. Questo va superato ma chiaro che la qualità dell'avversario ti ha limitato"