Mister Pirozzi: "La mia vittoria più bella dopo Rieti"

Porta Elisa News
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Sessantasette punti in stagione e una promozione che non era scontata, oltre al grande affetto mostrato dal pubblico: Sergio Pirozzi si commuove in sala stampa: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà una bella partita e sono convinto sarà una ulteriore festa. Se leviamo Rieti, dove ero stato capitano e li avevo riportati in C dopo una vita, è stata la vittoria più bella".
"Ho cercato di far giocare tutti, ma sarebbero serviti altri cambi: un grazie va anche a loro, di cuore a Stefano Fracassi che mi è stato vicino ed è riuscito a calmarmi, ogni tanto ci siamo dati la staffetta in panchina, non ci conoscevamo, ma trovare persone così non è facile. Grazie anche a Flammia e Di Masi: quello che è successo è frutto di una volontà che va dal presidente al magazziniere. Un grazie anche a voi giornalisti: il vostro lavoro non è semplice, ma siete stati sempre corretti".
domenica, 26 aprile 2026, 17:37
I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta
domenica, 26 aprile 2026, 17:36
Il campionato ha espresso i suoi verdetti: accanto alla Lucchese che passa in Serie D, il Cenaia retrocede direttamente in Promozione ed ora è tempo di playoff e playout: ecco gli scontri in programma
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il secondo portiere all'esordio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi"
domenica, 26 aprile 2026, 14:27
Rossoneri all'ultimo atto del campionato affrontano il Fucecchio: in avvio occasione per Camilli che sblocca al 20' e Rotondo raddoppia tre minuti dopo. Nella ripresa a segno Riad