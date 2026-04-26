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Mister Pirozzi: "La mia vittoria più bella dopo Rieti"

domenica, 26 aprile 2026, 17:18

Sessantasette punti in stagione e una promozione che non era scontata, oltre al grande affetto mostrato dal pubblico: Sergio Pirozzi si commuove in sala stampa: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà una bella partita e sono convinto sarà una ulteriore festa. Se leviamo Rieti, dove ero stato capitano e li avevo riportati in C dopo una vita, è stata la vittoria più bella".

"Ho cercato di far giocare tutti, ma sarebbero serviti altri cambi: un grazie va anche a loro, di cuore a Stefano Fracassi che mi è stato vicino ed è riuscito a calmarmi, ogni tanto ci siamo dati la staffetta in panchina, non ci conoscevamo, ma trovare persone così non è facile. Grazie anche a Flammia e Di Masi: quello che è successo è frutto di una volontà che va dal presidente al magazziniere. Un grazie anche a voi giornalisti: il vostro lavoro non è semplice, ma siete stati sempre corretti".