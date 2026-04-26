Playoff e playout, ecco com'è andata

Porta Elisa News
domenica, 26 aprile 2026, 17:36
Il campionato ha espresso i suoi verdetti: accanto alla Lucchese che passa in Serie D, il Cenaia retrocede direttamente in Promozione ed ora è tempo di playoff e playout.
Per quanto riguarda i primi, il Viareggio, che oggi ha pareggiato, arriva secondo e con dieci punti di vantaggio sulla quinta: una distanza che permette ai bianconeri di evitare la seminale playoff di girone e accedere direttamente in finale dove incontrerà la vincente dello scontro secco tra Zenith Prato (terza) e Cecina (quarto). Chi vincerà accederà poi alla fase nazionale.
Nel fondo della classifica, invece, detto della retrocessione del Cenaia, è lotta a quattro: la Massese (sconfitta in casa dal Cecina) se la vedrà con la Larcianese, mentre l'altro playout sarà tra San Giuliano e Pro Livorno.
domenica, 26 aprile 2026, 17:37
I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il tecnico commosso a fine partita: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà...
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il secondo portiere all'esordio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi"
domenica, 26 aprile 2026, 14:27
Rossoneri all'ultimo atto del campionato affrontano il Fucecchio: in avvio occasione per Camilli che sblocca al 20' e Rotondo raddoppia tre minuti dopo. Nella ripresa a segno Riad