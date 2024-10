Lucchese-Pescara: 1-3 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 27 ottobre 2024, 21:49

Malissimo Sabbione e Palmisani, ma anche il resto della difesa non riesce a contenere le sfuriate ospiti. Costantino viene annullato e pare in regresso di forma. Nel marasma generale si salva Magnaghi che torna al gol in campionato dopo un anno: le pagelle di Gazzetta

domenica, 27 ottobre 2024, 21:46

Il tecnico: "Individualmente alcune cose da film horror. Errori nostri, meriti loro: cinquanta cinquanta. Ma il primo tempo è stato vergognoso, ma in ogni partita c'è un clima strano in due anni che sono qui non si sono focalizzate alcune cose e non spetta a me dirle.

sabato, 26 ottobre 2024, 17:22

Nessuna vittoria interna dall'inizio della stagione e non sarà facile interrompere il digiuno proprio contro il Pescara capolista che fuori casa sinora ha raccolto solo successi: i rossoneri di mister Gorgone arrivano alla gara contro gli adriatici, inizio alle ore 19,30 non nelle migliori condizioni. La probabile formazione

sabato, 26 ottobre 2024, 14:02

In sala stampa anche il direttore Ferrarese: "Ci manca qualche punto, presto per parlare di mercato. Gucher? Deve ancora recuperare la forma, ma non nascondo che ci sono dei problemi sul contratto: ne stiamo parlando con il suo procuratore"