Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Sassari

mercoledì, 11 dicembre 2024, 17:23

A quasi 48 ore dalla sfortunata gara contro l'Arezzo, la Lucchese conferma la fiducia al suo tecnico Giorgio Gorgone e lo fa attraverso una nota in cui si fa presente che è lo stesso presidente Bulgarella a credere nell'operato dell'allenatore: "L'obiettivo è vedere un cambio di marcia anche nelle prossime...

mercoledì, 11 dicembre 2024, 16:10

L'attaccante ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per circa tre settimane. Qualche problema anche per Dumbravanu, Costantino e Tumbarello, mentre Fedato rientra in gruppo. Welbeck in attesa del via libera definitivo per riprendere gli allenamenti

martedì, 10 dicembre 2024, 18:58

Il giudice sportivo ha squalificato per due turni il tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone, espulso ieri durante la gara con l'Arezzo, fermato per un turno anche Sabbione

lunedì, 9 dicembre 2024, 23:01

Sabbione compromette la partita, ma la squadra dimostra voglia di reazione e grinta pur non riuscendo a centrare il gol. Gucher, autore di una buona prestazione, dimostra di avere fiato per tutta la gara: le pagelle di Gazzetta