Porta Elisa News



Beautiful rossonero, nuova puntata: Vitaglione si dimette

giovedì, 13 febbraio 2025, 15:48

di emanuela lo guzzo

Meno di un mese fa, all’indomani della clamorosa gaffe dell’avvocato Longo che dichiarava di non avere idea di chi fosse mentre invece era l’unico soggetto operativo all’interno della nuova Lucchese, il club, con il comunicato più mattiniero della recente storia rossonera, era stato costretto a ufficializzare in tutta fretta l’ingresso nello staff di Giuseppe Vitaglione in qualità di collaboratore del direttore generale Riccardo Veli “con l’obiettivo di rafforzare l'area organizzativa e gestionale della società”. Nel comunicato stampa si affermava anche: “Siamo certi che l'arrivo di Giuseppe Vitaglione rappresenterà un valore aggiunto per il nostro team e per il perseguimento degli obiettivi della Lucchese 1905”.

Obiettivi a breve termine viene da pensare visto che ventisei giorni dopo, con l’arrivo di SLT Associati srl, il valore aggiunto ha già dovuto fare le valige, giusto per restare in tema di trolley e di partenze.

Giuseppe Vitaglione infatti, che non avevamo mai visto né sentito prima di oggi, ci ha contattato da un numero di telefono anonimo per informarci della sua uscita di scena affidandoci poi una mail con la sua versione.

“Sono il collaboratore del direttore generale della Lucchese che insieme a Umberto Bruno e Luca Nember ha seguito il calcio mercato e portato i nuovi giocatori. Mi dispiace comunicare le mie dimissioni, da oggi non sarò più presente all’interno dell’organigramma. Scelta combattuta ma obbligatoria in quanto la proprietà ha deciso di cedere il 100% della società ad altri soggetti che a loro volta hanno deciso di rivoluzionare tutto, così facendo non ci sono più le condizioni per proseguire la collaborazione. Mi spiace molto ovviamente, la sinergia che si era creata con i ragazzi, tutti, dai giocatori ai collaboratori, era tanta. Anche grazie all’inserimento di Pasquale Matarese professionista di grande esperienza nel mondo del calcio che, all’interno della lucchese, ricopriva il ruolo di dirigente di tutta l’area tecnica. Il nostro obbiettivo era di portare la Lucchese a risultati straordinari. Fino ad ora la mia figura è rimasta dietro le quinte, io sono così, amo fare i fatti e nel mio piccolo penso di aver dimostrato alla Lucchese e a Lucca di averci messo il massimo impegno per salvarci e portare dei preziosi punti, del resto lo dimostrano le ultime quattro partite e l’ultima con i nuovi ingressi ancora di più. Sentirete ancora parlare di me, purtroppo non come collaboratore della Lucchese. Ma ci rivedremo sicuramente sui campi verdi! Auguro a tutti voi il meglio”.