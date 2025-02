Porta Elisa News



Carnevale rossonero, sollevati dall’incarico Nember e Matarese

giovedì, 13 febbraio 2025, 19:59

di emanuela lo guzzo

Via tutti o quasi.

La Lucchese entra nel clima del carnevale con coriandoli e maschere.

A meno di 72 ore dall’acquisizione di Sanbabila srl, la società proprietaria della Lucchese, da parte di SLT Associati srl, c’è una nuova rivoluzione in casa rossonera. La nuova proprietà infatti, per mano del direttore generale Riccardo Veli avrebbe già iniziato a tagliare teste senza tanti fronzoli. Dopo le dimissioni di Giuseppe Vitaglione, arriva la comunicazione dell’uscita di scena anche di Luca Nember, il direttore sportivo arrivato a sostituire Claudio Ferrarese - che pur non essendo mai stato ufficializzato nelle ultime settimane ha operato per conto della Lucchese - e di Pasquale Matarese, responsabile dell’area tecnica la cui nomina, annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà era stata poi comunicata ufficialmente solo lo scorso 30 gennaio. Dopo settimane di lavoro a testa bassa ai due sarebbe stato comunicata dal dg Veli la decisione della nuova proprietà di fare a meno di loro, con tanto di invito a lasciare con effetto immediato le stanze dell’albergo che li ha ospitati in questo periodo. Il tutto all’insaputa dell’avvocato Longo, sedicente presidente e amministratore delegato della Pantera che, immediatamente contattato da Nember e Matarese, avrebbe affermato di non saperne niente. “Dopo venti giorni di lavoro - afferma Nember -, di assidua presenza al campo e dopo aver fatto il mercato e dopo la firma sul contratto di pochi giorni fa, questa mattina mi sono sentito dire dal dg Veli che non c’è più spazio per me nella Lucchese. I nuovi proprietari ieri erano a Lucca ma non si sono nemmeno presentati. Ho chiamato Longo che era all’oscuro di tutto ed è dovuto intervenire Vitaglione, l’unico che ha sempre mantenuto la parola data, a farsi interamente carico delle spese per l’alloggio. Una situzione del genere non mi era mai capitata prima e resta l’amarezza per il modus operandi di queste persone. Nel breve periodo al servizio della Lucchese abbiamo cercato di fare del nostro meglio e credo che sul campo si sia visto quello che avevamo iniziato a costruire attraverso i nuovi innesti e la fiducia ritrovata da parte della squadra. Sono rammaricato di dover lasciare questo gruppo di calciatori, mister Gorgone e lo staff tecnico con cui ho lavorato in sintonia. Vitaglione, oltre a essere stato un punto di riferimento per tutti, si era impegnato anche per quanto riguarda l’aspetto economico per far fronte agli obblighi federali. Non so cosa succederà adesso. Spero che tutto vada come deve e che la Lucchese arrivi alla salvezza alla quale mi sentirò di aver contribuito anche se in minima parte”.

Amarezza anche nelle parole di Pasquale Matarese: “Non ci aspettavamo assolutamente niente di tutto questo, è stato un fulmine a ciel sereno. La nuova società ha preso questa decisione senza consultare il presidente Longo e senza tenere conto nè del contratto sottoscritto da poco nè del lavoro dell’ultimo mese in cui siamo sempre stati accanto alla squadra dando punti di riferimento e portando una ventata di fiducia e professionalità. Volevamo fare bene e qualche risultato credo si sia visto, eravamo convinti, sulla scia dell’ottimo lavoro organizzativo di Vitaglione, di poter fare ancora tanto. Ai ragazzi e al mister, che meritano tanto, auguro di fare bene. Dal puntodi vista economico spero che la nuova società rispetti le scadenze. Prima della cessione il presidente Longo si era impegnato a pagare subito una mensilità e il resto alla scadenza, non so cosa sia successo dopo”.



Nessuna comunicazione chiaramente da parte della Lucchese con l’avvocato Longo che non risponde al telefono.