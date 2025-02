Porta Elisa News



La partita in mezzo a un mare di guai

domenica, 16 febbraio 2025, 17:50

di gianluca andreuccetti

La Lucchese scenderà in campo domani sera contro il Perugia all'interno di un contesto a dir poco surreale. Nel giro di sei giorni infatti, la situazione ha assunto dei contorni pessimi, con la nuova proprietà che non sembra in grado di adempiere in tempo al pagamento degli stipendi, la cui scadenza è fissata per domani 17 febbraio. Oltre a questo, anche il caos che si è scatenato pochi giorni fa, con le dimissioni in massa delle figure dirigenziali nominate durante la brevissima gestione Sanbabila.

In un clima del genere, chiaro che per la squadra stessa è difficile pensare esclusivamente al campo. Resta da capire quindi il tipo di approccio mentale che i giocatori avranno a questa sfida. Sulla carta, Gorgone potrebbe confermare l'undici iniziale che sabato ha battuto il Milan B.

In porta Melgrati, con Rizzo, Benedetti e Gucher che potrebbero essere confermati in difesa. A centrocampo, potrebbe esserci un ballottaggio tra Visconti e Galli, quest'ultimo arrivato dal Lecco nelle battute finali del mercato invernale. A completare il reparto, Tumbarello e Catanese, con Antoni e Gemignani sulle fasce. In attacco, spazio al tandem formato da Magnaghi e Saporiti.