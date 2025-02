Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: il Milan B

giovedì, 6 febbraio 2025, 08:52

di gianluca andreuccetti

Una sfida che può valere una stagione. Archiviata la sconfitta contro la Pianese, sabato alle ore 15 i rossoneri affronteranno in trasferta il Milan B nella gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto spartiacque per entrambe le squadre, in classifica divise da un solo punto.

La Lucchese, al momento al diciassettesimo posto, è chiamata a rialzare subito la testa e per farlo dovrà sfatare il tabù trasferta: l'ultima vittoria lontana dal Porta Elisa risale al 22 settembre scorso, contro l'Ascoli. Di fronte ci sarà una squadra che sta attraversando un buon momento di forma. Gli uomini di Bonera non perdono da tre partite e nell'ultimo turno di campionato hanno vinto per 2-1 al "Mazza" contro la Spal. Un successo che porta la firma di due degli acquisti del mercato invernale come Magrassi e l'ex Quirini, a segno alla sua seconda apparenza con il Diavolo.

Il classe 2003 sarà sicuramente uno degli uomini da tenere d'occhio per la Pantera, considerando sia la sua velocità che pericolosità offensiva. Nell'ultima finestra di mercato, il Milan B ha deciso di puntare su elementi di categoria, come il difensore Camporese e il centrocampista Branca, entrambi provenienti dalla Serie B. In attacco, l'altro pericolo principale è Simone Ianesi, a quota 7 reti tra Pontedera e Diavolo. Negli ultimi giorni di mercato, Bonera ha salutato Zeroli, passato in prestito al Monza in Serie A.

Fino a questo momento, il Milan B ha collezionato 11 sconfitte, 10 pareggi e 4 vittorie, di cui l'ultima quasi due settimane fa contro il Gubbio. All'andata, assistemmo ad una gara nel complesso equilibrata che terminò con il risultato di 1-1. Decisive le reti di Saporiti e Hodzic.