Gorgone: "Non c'è più nessuno, siamo da soli"

lunedì, 17 febbraio 2025, 23:17

I rossoneri dominano, mostrano tutta la grinta e l'orgoglio possibili e riescono a sfoderare una prestazione che conferma che c'è ancora voglia di lottare nonostante tutte le difficoltà e una società alla deriva: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 17 febbraio 2025, 19:56

I rossoneri in un clima a dir poco drammatico, con la spada di Damocle del mancato pagamento, si superano: Matos subito in gol per gli ospiti Saporiti vicino al pari su punizione, tante occasioni. Poi la ribalta Magnaghi con una doppietta e un gran cuore di tutta la squadra

lunedì, 17 febbraio 2025, 17:26

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei turni di campionato che vanno dalla 14° giornata di ritorno sino alla 19° e ultima giornata. La Lucchese, come da tradizione, giocherà in primavera quasi sempre a giorno, dopo l'abbuffata di gare notturne in pieno inverno. Ecco il quadro...

domenica, 16 febbraio 2025, 17:50

La Lucchese scenderà in campo domani sera contro il Perugia all'interno di un contesto a dir poco surreale. Nel giro di sei giorni infatti, la situazione ha assunto dei contorni pessimi, con la nuova proprietà che non sembra in grado di adempiere in tempo al pagamento degli stipendi: come reagirà...