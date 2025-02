Porta Elisa News



La Lucchese ceduta, ma nelle mani di chi?

lunedì, 10 febbraio 2025, 19:59

La Sanbabila srl, la società che detiene il 100 per cento della Lucchese, è passata di mano: con uno scarno messaggio via telefono da parte del presidente Giuseppe Longo, è stato reso noto che la proprietà di Sanbabila è ora al 100 per cento di SLT Associati srl di Roma, attraverso lo studio Bui Sampietro Studio Legale Tributario Fiscal and Legal Branch of SLT Associati Srl in Via di Donna Olimpia, 166 a Roma. Dunque, escono di scena, almeno nelle vesti di soci, Longo, Corda e la società svizzera Investum SA che detenevano quote in Sanbabila, ora passata di mano nella sua totalità.

Si tratta di studio che si occupa di consulenza fiscale, tributaria e legale come risulta dal sito della Bui Sampietro (http://www.studiobuisampietro.it/): "Lo Studio Bui Sampietro nasce dalla collaborazione di tre professionisti nel 2001. Lo Studio ha sede a Roma. Grazie alla sua forte specializzazione in campo legale e tributario, dalla sua fondazione in avanti lo Studio ha svolto un'attività sempre crescente nella consulenza fiscale, amministrativo-contabile, e nel supporto legale al management aziendale. La pluriennale esperienza dei suoi professionisti (Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori contabili) e la partecipazione a Pasut & Partners, network internazionale composto da primari ed indipendenti studi fiscali, consentono di offrire ai Clienti una completa assistenza nella risoluzione delle problematiche tributarie e societarie sia in campo nazionale che internazionale. Lo Studio fornisce assistenza ai propri Clienti in italiano e inglese".

Dello studio fanno pare, secondo quanto riporta il sito, Alessandro Bui (presidente della società di basket Elite Basket Roma di cui lo studio è sponsor), Stefano Sampietro, Roberto Sampietro e Federica Cicinelli. Il sito della SLT Associati srl (http://www.sltassociati.it/) di cui Bui Sampietro è la branchia legale e tributaria e che ha il link di sltassociati è invece in manutenzione (come risulta dall'immagine allegato all'articolo).