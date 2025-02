Porta Elisa News



La Lucchese passa di mano per 1640 euro

venerdì, 14 febbraio 2025, 12:06

di fabrizio vincenti

Non sarà sicuramente la vendita dell'anno, almeno cifre alla mano: il passaggio di proprietà della Sanbabila srl, che detiene il 100% del club rossonero, alla SLT Associati srl di Roma è avvenuto per 1640 euro: ecco cosa è previsto dal contratto.

L'atto è stato perfezionato il 7 febbraio scorso dallo stesso Stefano Sampietro (nella foto insieme al direttore generale Veli e che di SLT detiene il 34% delle quote con capitale sociale pari a 20mila euro). Sampietro ha dunque redatto l'atto che ha previsto la cessione del 100 di Sanbabila srl a LTD Associati srl, con la conseguente uscita di scena dei tre soci che detenevano quote, ovvero Luisella Corda, Investum SA (nell'atto rappresentata da Mirko Garzia) e da Giuseppe Longo (che per il momento è però ancora amministratore di Sanbabila).

I tre hanno ceduto l'intero pacchetto di Sanbabila srl (che ha un capitale sociale di 10mila euro) e che dal gennaio scorso era proprietaria (grazie alla vendita del Gruppo Bulgarella) della totalità della Lucchese 1905. In particolare, il 24,5% delle quote di Investum SA è stato ceduto per 320 euro, stesso prezzo per l'altro 24,5% in mano a Luisella Corda, mentre a Giuseppe Longo, per il suo 51%, sono finiti 1000 euro. In totale, appunto, 1640 euro già pagati per entrare in possesso di Sanbabila e indirettamente di tutta la Lucchese. In cambio, gli acquirenti si sono impegnati a farsi carico di tutte le obbligazioni (crediti e debiti compresi i pagamenti che Sanbabila srlaveva concordato dal giugno prossimo con le società del Gruppo Bulgarella al momento dell'acquisto della Lucchese) esonerando i cedenti da ogni impegno passato, presente, futuro.