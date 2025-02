Porta Elisa News



Lucchese, arrivano i primi aiuti dalla città

giovedì, 20 febbraio 2025, 08:10

di gianluca andreuccetti

Sono tanti i punti interrogativi sul modo in cui la Lucchese riuscirà a concludere questo campionato. Nonostante il mancato pagamento degli stipendi, i calciatori e lo staff tecnico per il momento hanno deciso di continuare, anche se la situazione si sta facendo molto delicata. Con la società che ormai è sparita, resta da capire come avverrà la gestione ordinaria del club rossonero.

Martedì, si era ipotizzato che la squadra potesse partire per Sestri Levante con spese e mezzi propri. Questa possibilità però è stata scongiurata: la Lucchese infatti si recherà in trasferta regolarmente con il pullman, come accaduto anche per le precedenti gare fuori casa. Come raccolto dalla nostra redazione, le spese dello spostamento verranno coperte dal "Mercatino del Pesce", ristorante e pescheria che si trova a Sant'Anna. Una scelta adottata in primis per aiutare in prima persona la squadra e di conseguenza anche per sensibilizzare le altre imprese di Lucca, per cercare di dare una mano ai rossoneri per le prossime trasferte. Un'iniziativa da apprezzare, con la speranza che la Pantera possa concludere regolarmente la propria stagione.