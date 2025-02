Porta Elisa News



Lucchese verso gli scogli?

venerdì, 14 febbraio 2025, 08:41

Passaggi di proprietà a ripetizione, assunzione e licenziamento di dirigenti con il ritmo di una mitragliatrice, zero chiarezza zero comunicazioni ufficiali e, sembra sempre più evidente, prospettive a dir poco incerte. La Lucchese a guida Sanbabila srl eccola qui. La giornata di ieri, caratterizzata dall'uscita di scena, così pare ma sulla fine faranno i contratti sottoscritti per la pletora di collaboratori non c'è certezza, di Vitaglione e C., sembra solo l'innesco di una rivoluzione destinata di fatto a non cambiare il destino e la direzione di marcia.

In queste ore si parla di un possibile e incredibile ritorno di Claudio Ferrarese licenziato una manciata di giorni fa come direttore sportivo, visto che è ancora a libro paga, mentre i rumors (ripresi anche da mezzi di comunicazione nazionali) impazzano e parlano di comunicazioni ai giocatori circa il (possibile? certo?) mancato pagamento degli stipendi e/o contributi che, come noto, devono essere corrisposti entrambi entro le ore 24 di lunedì 17 febbraio. Solo due giorni fa, Stefano Sampietro, nuovo proprietario del club, si è dichiarato ottimista. C'è solo da incrociare le dita, ma in quel caso, inutile sottolinearlo, arriverebbero le inevitabili penalizzazioni. Un quadro a dir poco opaco. Sarebbe l'ennesimo in casa rossonera. E in tutto questo qualcuno ha sentito prese di posizione di Lega Pro e/o Figc? Probabilmente le verifiche sul nuovo assetto proprietario non hanno riscontrato problemi.